Реймс - Клермон 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Клермон, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|02.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 28
|2 : 1
|30.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 10
|1 : 0
|17.02.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 26
|0 : 1
|20.09.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 8
|2 : 1