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Реймс - Клермон 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
РеймсКлермон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Клермон, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
Испания Оскар Гарсия
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
02.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 28 Клермон2 : 1Реймс
30.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 10 Реймс1 : 0Клермон
17.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 26 Клермон0 : 1Реймс
20.09.2016 Франция - Лига 2 Тур 8 Реймс2 : 1Клермон

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