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Лорьян - Ренн 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
ЛорьянРенн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ренн, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Ренн1 : 1Лорьян
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Лорьян0 : 3Ренн
25.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Ренн1 : 0Лорьян
29.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 Лорьян2 : 1Ренн
26.10.2016 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ренн3 : 2Лорьян
09.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн2 : 2Лорьян
24.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 11 Лорьян1 : 1Ренн
04.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 31 Лорьян0 : 3Ренн
07.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 13 Ренн1 : 0Лорьян
26.04.2014 Франция - Лига 1 Тур 35 Ренн1 : 1Лорьян

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