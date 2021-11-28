Лорьян - Ренн 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ренн, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Бруно Женезио
История личных встреч
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 3
|25.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 0
|29.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|09.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|2 : 2
|24.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1
|04.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|0 : 3
|07.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 0
|26.04.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1