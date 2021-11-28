Бордо - Брест 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Брест, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бордо
Бордо
Брест
Брест
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 1
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 0
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|21.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 2
|24.02.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 2
|07.10.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|10.03.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 2
|22.10.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1
|06.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 3