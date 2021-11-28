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Бордо - Брест 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
БордоБрест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Брест, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бордо
Бордо
Брест
Брест
Главные тренеры
Швейцария Владимир Петкович
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
07.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Брест2 : 1Бордо
06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Бордо1 : 0Брест
05.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Брест1 : 1Бордо
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Брест2 : 0Бордо
21.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Бордо2 : 2Брест
24.02.2013 Франция - Лига 1 Тур 26 Бордо0 : 2Брест
07.10.2012 Франция - Лига 1 Тур 8 Брест1 : 1Бордо
10.03.2012 Франция - Лига 1 Тур 27 Брест0 : 2Бордо
22.10.2011 Франция - Лига 1 Тур 11 Бордо1 : 1Брест
06.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 26 Брест1 : 3Бордо

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