Монако - Страсбург 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Страсбург, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|3 : 2
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 3
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 2
|19.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 5
|20.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 1
|09.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 3
|16.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|3 : 0
|05.04.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 2
|10.11.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|3 : 0