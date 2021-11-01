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Монако - Страсбург 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
28 Ноября 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
МонакоСтрасбур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Страсбург, которое состоится 28 ноября 2021 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Страсбург1 : 0Монако
27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Монако3 : 2Страсбург
25.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако1 : 3Страсбург
01.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Страсбург2 : 2Монако
19.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако1 : 5Страсбург
20.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Страсбург2 : 1Монако
09.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Страсбург1 : 3Монако
16.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 6 Монако3 : 0Страсбург
05.04.2008 Франция - Лига 1 Тур 32 Страсбург0 : 2Монако
10.11.2007 Франция - Лига 1 Тур 14 Монако3 : 0Страсбург

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