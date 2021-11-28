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Марсель - Труа 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
28 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
МарсельТруа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Труа, которое состоится 28 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Труа
Труа
Главные тренеры
Аргентина Хорхе Сампаоли
Франция Лоран Батлес
История личных встреч
15.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 33 Труа2 : 3Марсель
20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Марсель3 : 1Труа
14.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 38 Труа1 : 1Марсель
23.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 3 Марсель6 : 0Труа
03.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель2 : 1Труа
21.10.2012 Франция - Лига 1 Тур 9 Труа1 : 0Марсель
21.04.2007 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель2 : 1Труа
25.11.2006 Франция - Лига 1 Тур 15 Труа1 : 1Марсель

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