Марсель - Труа 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
28 Ноября 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Труа, которое состоится 28 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Труа
Труа
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Лоран Батлес
История личных встреч
|15.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 3
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|3 : 1
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 1
|23.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|6 : 0
|03.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 1
|21.10.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|21.04.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 1
|25.11.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 1