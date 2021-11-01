Порту - Витория Гимарайнш 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
28 Ноября 2021, Воскресенье. 23:30 МСК. Примейра, 12-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Витория Гимарайнш, которое состоится 28 ноября 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Маркес Пепа
История личных встреч
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|1 : 0
|30.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|2 : 3
|16.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|1 : 2
|22.01.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|01.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|3 : 0
|03.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|0 : 0
|25.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|2 : 3
|12.05.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|0 : 1
|07.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|4 : 2
|14.12.2017
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0