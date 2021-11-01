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Порту - Витория Гимарайнш 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
28 Ноября 2021, Воскресенье. 23:30 МСК. Примейра, 12-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
ПортуГимарайнш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Витория Гимарайнш, которое состоится 28 ноября 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Маркес Пепа
История личных встреч
22.04.2021 Португалия - Примейра Тур 28 Порту1 : 0Витория Гимарайнш
30.12.2020 Португалия - Примейра Тур 11 Витория Гимарайнш2 : 3Порту
16.02.2020 Португалия - Примейра Тур 21 Витория Гимарайнш1 : 2Порту
22.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Витория Гимарайнш1 : 2Порту
01.09.2019 Португалия - Примейра Тур 4 Порту3 : 0Витория Гимарайнш
03.02.2019 Португалия - Примейра Тур 20 Витория Гимарайнш0 : 0Порту
25.08.2018 Португалия - Примейра Тур 3 Порту2 : 3Витория Гимарайнш
12.05.2018 Португалия - Примейра Тур 34 Витория Гимарайнш0 : 1Порту
07.01.2018 Португалия - Примейра Тур 17 Порту4 : 2Витория Гимарайнш
14.12.2017 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 0Витория Гимарайнш

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