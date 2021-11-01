Спортинг - Тондела 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
28 Ноября 2021, Воскресенье. 21:00 МСК. Примейра, 12-й тур
Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Тондела, которое состоится 28 ноября 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Тондела
Тондела
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Пако Аестаран
История личных встреч
|13.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 1
|01.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|4 : 0
|18.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 0
|03.11.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|1 : 0
|11.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|1 : 1
|07.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|2 : 1
|19.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|1 : 2
|16.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|2 : 0
|11.03.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 4
|22.10.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|1 : 1