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Спортинг - Тондела 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
28 Ноября 2021, Воскресенье. 21:00 МСК. Примейра, 12-й тур
Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге (Португалия)
СпортингТонделаа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Тондела, которое состоится 28 ноября 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Тондела
Тондела
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Испания Пако Аестаран
История личных встреч
13.03.2021 Португалия - Примейра Тур 23 Тондела0 : 1Спортинг
01.11.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг4 : 0Тондела
18.06.2020 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг2 : 0Тондела
03.11.2019 Португалия - Примейра Тур 10 Тондела1 : 0Спортинг
11.05.2019 Португалия - Примейра Тур 33 Спортинг1 : 1Тондела
07.01.2019 Португалия - Примейра Тур 16 Тондела2 : 1Спортинг
19.02.2018 Португалия - Примейра Тур 23 Тондела1 : 2Спортинг
16.09.2017 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг2 : 0Тондела
11.03.2017 Португалия - Примейра Тур 25 Тондела1 : 4Спортинг
22.10.2016 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг1 : 1Тондела

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