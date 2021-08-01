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Витесс - АЗ Алкмар 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
28 Ноября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 14-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
ВитессАЗ Алкмаар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - АЗ Алкмар, которое состоится 28 ноября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витесс
Арнем
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
Германия Томас Леч
Нидерланды Паскаль Янсен
История личных встреч
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Витесс2 : 1АЗ Алкмар
23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 АЗ Алкмар3 : 1Витесс
01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Витесс2 : 1АЗ Алкмар
02.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Витесс2 : 2АЗ Алкмар
22.01.2019 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар2 : 0Витесс
26.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 АЗ Алкмар0 : 0Витесс
18.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 АЗ Алкмар4 : 3Витесс
26.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Витесс1 : 2АЗ Алкмар
30.04.2017 Кубок Нидерландов Финал АЗ Алкмар0 : 2Витесс
29.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Витесс2 : 1АЗ Алкмар

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