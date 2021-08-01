Витесс - АЗ Алкмар 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
28 Ноября 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 14-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - АЗ Алкмар, которое состоится 28 ноября 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Томас Леч
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|2 : 1
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|3 : 1
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|2 : 1
|02.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|2 : 2
|22.01.2019
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|26.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 0
|18.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|4 : 3
|26.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 2
|30.04.2017
|Кубок Нидерландов
|Финал
|0 : 2
|29.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|2 : 1