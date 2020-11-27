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Биатлон: Кубок Мира 2021/22 смотреть онлайн 27.11.2021

Биатлон. Кубок Мира. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
27 ноября 2021, суббота. 13:45 МСК

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Многие болельщики зимних видов спорта, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Женщины. 15 км Индивидуальная гонка, которая состоится 27 ноября 2021 года в 13:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Мира по биатлону, оно проводится в стране Швеция. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Текстовая трансляция
18:55
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на 15 км на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Старт запланирован на 13:45 по московскому времени.

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