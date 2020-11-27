Биатлон: Кубок Мира 2021/22 смотреть онлайн 27.11.2021
Биатлон. Кубок Мира. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
27 ноября 2021, суббота. 17:00 МСК
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Многие болельщики зимних видов спорта, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка, которая состоится 27 ноября 2021 года в 17:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Мира по биатлону, оно проводится в стране Швеция. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Текстовая трансляция
18:55
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Старт запланирован на 17:00 по московскому времени.