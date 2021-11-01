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Лидс - Кристал Пэлас 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
30 Ноября 2021, Вторник. 23:15 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
ЛидсКристал Пэлас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс - Кристал Пэлас, которое состоится 30 ноября 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
08.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Лидс Юнайтед2 : 0Кристал Пэлас
07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас4 : 1Лидс Юнайтед
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

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