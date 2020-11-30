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Ньюкасл - Норвич 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
30 Ноября 2021, Вторник. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
НьюкаслНорвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл - Норвич, которое состоится 30 ноября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Англия Дин Смит
История личных встреч
01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Норвич Сити
17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Норвич Сити3 : 1Ньюкасл Юнайтед
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Норвич Сити2 : 2Ньюкасл Юнайтед
28.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Ньюкасл Юнайтед4 : 3Норвич Сити
02.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 32 Норвич Сити3 : 2Ньюкасл Юнайтед
18.10.2015 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ньюкасл Юнайтед6 : 2Норвич Сити
28.01.2014 Англия - Премьер-лига Тур 23 Норвич Сити0 : 0Ньюкасл Юнайтед
23.11.2013 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Норвич Сити
12.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 22 Норвич Сити0 : 0Ньюкасл Юнайтед
23.09.2012 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Норвич Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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