Ньюкасл - Норвич 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
30 Ноября 2021, Вторник. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл - Норвич, которое состоится 30 ноября 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Дин Смит
История личных встреч
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|3 : 1
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|2 : 2
|28.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|4 : 3
|02.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 2
|18.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|6 : 2
|28.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
|23.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1
|12.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 0
|23.09.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.