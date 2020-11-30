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Верона - Кальяри 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
30 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия)
ВеронаКальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Кальяри, которое состоится 30 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Вальтер Маццарри
История личных встреч
03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Кальяри0 : 2Верона
06.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Верона1 : 1Кальяри
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Кальяри2 : 1Верона
20.06.2020 Италия - Серия А Тур 25 Верона2 : 1Кальяри
29.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Кальяри1 : 1Верона
08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Верона1 : 0Кальяри
05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Кальяри2 : 1Верона
01.03.2015 Италия - Серия А Тур 25 Кальяри1 : 2Верона
04.10.2014 Италия - Серия А Тур 6 Верона1 : 0Кальяри
26.03.2014 Италия - Серия А Тур 30 Кальяри1 : 0Верона

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