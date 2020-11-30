Верона - Кальяри 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
30 Ноября 2021, Вторник. 22:45 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Кальяри, которое состоится 30 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Вальтер Маццарри
История личных встреч
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 2
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 1
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 1
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 1
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 0
|05.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 1
|01.03.2015
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 2
|04.10.2014
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 0
|26.03.2014
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 0