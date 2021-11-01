Вулверхэмптон - Бёрнли 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
1 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Бёрнли, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Шон Дайч
История личных встреч
|25.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 4
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 1
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 0
|16.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
|19.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 1
|07.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|0 : 0
|13.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 2
|20.12.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.