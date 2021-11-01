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Вулверхэмптон - Бёрнли 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
1 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
ВулверхэмптонБернли

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Бёрнли, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Англия Шон Дайч
История личных встреч
25.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вулверхэмптон0 : 4Бёрнли
21.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Бёрнли2 : 1Вулверхэмптон
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
25.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вулверхэмптон1 : 1Бёрнли
30.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Бёрнли2 : 0Вулверхэмптон
16.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вулверхэмптон1 : 0Бёрнли
19.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Бёрнли1 : 1Вулверхэмптон
07.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Вулверхэмптон0 : 0Бёрнли
13.03.2010 Англия - Премьер-лига Тур 30 Бёрнли1 : 2Вулверхэмптон
20.12.2009 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вулверхэмптон2 : 0Бёрнли
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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