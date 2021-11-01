Саутгемптон - Лестер 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
1 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Лестер, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|30.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 1
|18.04.2021
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|25.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 9
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|27.11.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 6 : 5
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|19.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 0
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.