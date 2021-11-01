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Саутгемптон - Лестер 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
1 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
СаутгемптонЛестер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Лестер, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
30.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Саутгемптон1 : 1Лестер Сити
18.04.2021 Кубок Англии 1/2 финала Лестер Сити1 : 0Саутгемптон
16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити2 : 0Саутгемптон
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
25.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Саутгемптон0 : 9Лестер Сити
12.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
27.11.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Лестер Сити0 : 0 6 : 5Саутгемптон
25.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Саутгемптон1 : 2Лестер Сити
19.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Лестер Сити0 : 0Саутгемптон
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон1 : 4Лестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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