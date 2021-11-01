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Вест Хэм - Брайтон 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
1 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Вест ХэмБрайтон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Брайтон, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
15.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 36 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вест Хэм Юнайтед2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вест Хэм Юнайтед3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Хэм Юнайтед
02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Вест Хэм Юнайтед
20.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вест Хэм Юнайтед0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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