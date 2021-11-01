Вест Хэм - Брайтон 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
1 Декабря 2021, Среда. 22:30 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм - Брайтон, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Грэм Поттер
История личных встреч
|15.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 1
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 3
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 2
|05.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|3 : 1
|20.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.