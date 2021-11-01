Астон Вилла - Манчестер Сити 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
1 Декабря 2021, Среда. 23:15 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Сити, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 2
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 0
|01.03.2020
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|12.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 6
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 0
|05.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|4 : 0
|30.01.2016
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 4
|08.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 0
|25.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|3 : 2
|04.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.