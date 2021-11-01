Свернуть список

Астон Вилла - Манчестер Сити 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
1 Декабря 2021, Среда. 23:15 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Астон ВиллаМанчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Сити, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
21.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
20.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Сити2 : 0Астон Вилла
01.03.2020 Англия - Кубок лиги Финал Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
12.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла1 : 6Манчестер Сити
26.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Сити3 : 0Астон Вилла
05.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Сити4 : 0Астон Вилла
30.01.2016 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла0 : 4Манчестер Сити
08.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 12 Астон Вилла0 : 0Манчестер Сити
25.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Сити3 : 2Астон Вилла
04.10.2014 Англия - Премьер-лига Тур 7 Астон Вилла0 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close