Эвертон - Ливерпуль 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
1 Декабря 2021, Среда. 23:15 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Юрген Клопп
История личных встреч
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 2
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 0
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|5 : 2
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 0
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 0
|05.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|10.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 23:15 по московскому времени.