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Эвертон - Ливерпуль 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
1 Декабря 2021, Среда. 23:15 МСК. АПЛ, 14-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
ЭвертонЛиверпуль

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
20.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ливерпуль0 : 2Эвертон
17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Эвертон2 : 2Ливерпуль
21.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Эвертон0 : 0Ливерпуль
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль1 : 0Эвертон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Ливерпуль5 : 2Эвертон
03.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Эвертон0 : 0Ливерпуль
02.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль1 : 0Эвертон
07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон0 : 0Ливерпуль
05.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль2 : 1Эвертон
10.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ливерпуль1 : 1Эвертон
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 23:15 по московскому времени.

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