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Реал Мадрид - Атлетик 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
Реал МадридАтлетик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетик, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
14.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 2Атлетик Б
16.12.2020 Испания - Примера Тур 19 Реал Мадрид3 : 1Атлетик Б
05.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Реал Мадрид0 : 0Атлетик Б
21.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Реал Мадрид3 : 0Атлетик Б
15.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б1 : 1Реал Мадрид
18.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
02.12.2017 Испания - Примера Тур 14 Атлетик Б0 : 0Реал Мадрид
18.03.2017 Испания - Примера Тур 28 Атлетик Б1 : 2Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча девятого тура Примеры: «Реал» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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