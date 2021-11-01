Реал Мадрид - Атлетик 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Ла Лига, 9-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетик, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 1
|14.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|16.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 1
|05.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|21.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|15.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 1
|18.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 1
|02.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 0
|18.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча девятого тура Примеры: «Реал» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.