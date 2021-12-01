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Интер - Специя 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
1 Декабря 2021, Среда. 20:30 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Давиде Герзини (Генуя, Италия)
ИнтерСпеция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Специя, которое состоится 01 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Специя
Специя
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
21.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Специя1 : 1Интер М
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Интер М2 : 1Специя

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