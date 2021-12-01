Дженоа - Милан 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
1 Декабря 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Милан, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Милан
Милан
Главные тренеры
|Андрей Николаевич Шевченко
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 2
|05.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 2
|21.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|31.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 1
|11.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 1
|22.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 0
|18.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 0
|25.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 0