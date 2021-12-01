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Дженоа - Милан 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
1 Декабря 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
ДженоаМилан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Милан, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Милан
Милан
Главные тренеры
Украина Андрей Николаевич Шевченко
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
18.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Милан2 : 1Дженоа
16.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Дженоа2 : 2Милан
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Милан1 : 2Дженоа
05.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Дженоа1 : 2Милан
21.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Дженоа0 : 2Милан
31.10.2018 Италия - Серия А Тур 1 Милан2 : 1Дженоа
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Дженоа0 : 1Милан
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Милан0 : 0Дженоа
18.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Милан1 : 0Дженоа
25.10.2016 Италия - Серия А Тур 10 Дженоа3 : 0Милан

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