Сассуоло - Наполи 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
1 Декабря 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Наполи, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|3 : 3
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|13.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 1
|29.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 11
|3 : 1
|23.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 2