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Сассуоло - Наполи 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
1 Декабря 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
СассуолоНаполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Наполи, которое состоится 01 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Сассуоло3 : 3Наполи
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Наполи0 : 2Сассуоло
25.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Наполи2 : 0Сассуоло
22.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло1 : 2Наполи
10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Сассуоло1 : 1Наполи
13.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 0Сассуоло
07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Наполи2 : 0Сассуоло
31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Сассуоло1 : 1Наполи
29.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Наполи3 : 1Сассуоло
23.04.2017 Италия - Серия А Тур 33 Сассуоло2 : 2Наполи

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