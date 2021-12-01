ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
1 Декабря 2021, Среда. 20:00 МСК. Кубок Украины, 1/8 Финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Днепр-1, которое состоится 01 декабря 2021 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины по футболу 2021/22, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
|Юрий Михайлович Бакалов
|Игор Йовичевич