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Труа - Лорьян 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
1 Декабря 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
ТруаКлермон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Лорьян, которое состоится 01 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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