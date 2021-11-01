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Метц - Монпелье 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
1 Декабря 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
МетцМонпелье

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Монпелье, которое состоится 01 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Фредерик Антонетти
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Метц1 : 1Монпелье
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Монпелье0 : 2Метц
05.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Монпелье1 : 1Метц
02.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Метц2 : 2Монпелье
10.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Метц0 : 1Монпелье
16.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 18 Монпелье1 : 3Метц
21.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Метц2 : 0Монпелье
24.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Монпелье0 : 1Метц
17.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 21 Метц2 : 3Монпелье
23.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье2 : 0Метц

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