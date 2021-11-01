Метц - Монпелье 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
1 Декабря 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Монпелье, которое состоится 01 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Фредерик Антонетти
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 2
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 1
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 2
|10.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 1
|16.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 3
|21.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 0
|24.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 1
|17.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 3
|23.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 0