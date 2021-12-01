Анже - Монако 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
1 Декабря 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монако, которое состоится 01 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Монако
Монако
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Нико Ковач
История личных встреч
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|0 : 1
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|3 : 0
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 0
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 0
|02.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 2
|25.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 1
|10.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 4
|02.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 0
|08.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 1
|24.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 1