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Анже - Монако 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
1 Декабря 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)
ЛорьянМонако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монако, которое состоится 01 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Жеральд Батикл
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
25.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 34 Анже0 : 1Монако
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Монако3 : 0Анже
04.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Монако1 : 0Анже
14.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Анже0 : 0Монако
02.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Анже2 : 2Монако
25.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако0 : 1Анже
10.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Анже0 : 4Монако
02.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Монако1 : 0Анже
08.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 32 Анже0 : 1Монако
24.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако2 : 1Анже

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