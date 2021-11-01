Страсбург - Бордо 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
1 Декабря 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Бордо, которое состоится 01 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Бордо
Бордо
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Владимир Петкович
История личных встреч
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 3
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 2
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 1
|30.01.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 2
|26.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
|12.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 2
|03.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 2
|08.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|0 : 3
|16.03.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 0
|20.10.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1