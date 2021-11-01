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Страсбург - Бордо 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
1 Декабря 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
СтрасбурБордо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Бордо, которое состоится 01 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Швейцария Владимир Петкович
История личных встреч
04.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 Бордо2 : 3Страсбург
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Страсбург0 : 2Бордо
15.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Бордо0 : 1Страсбург
30.01.2019 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Страсбург3 : 2Бордо
26.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 22 Страсбург1 : 0Бордо
12.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Бордо0 : 2Страсбург
03.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 24 Страсбург0 : 2Бордо
08.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 Бордо0 : 3Страсбург
16.03.2008 Франция - Лига 1 Тур 29 Бордо3 : 0Страсбург
20.10.2007 Франция - Лига 1 Тур 11 Страсбург1 : 1Бордо

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