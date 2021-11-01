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Брест - Сент-Этьен 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
1 Декабря 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
БрестСент-Этьен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Сент-Этьен, которое состоится 01 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Клод Пюэль
История личных встреч
24.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 34 Сент-Этьен1 : 2Брест
21.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Брест4 : 1Сент-Этьен
16.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Брест3 : 2Сент-Этьен
18.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Сент-Этьен1 : 1Брест
19.01.2013 Франция - Лига 1 Тур 21 Брест0 : 1Сент-Этьен
26.08.2012 Франция - Лига 1 Тур 3 Сент-Этьен4 : 0Брест
15.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 32 Сент-Этьен2 : 1Брест
03.12.2011 Франция - Лига 1 Тур 16 Брест2 : 2Сент-Этьен
12.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 27 Сент-Этьен2 : 0Брест
30.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 11 Брест2 : 0Сент-Этьен

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