Брест - Сент-Этьен 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
1 Декабря 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Сент-Этьен, которое состоится 01 декабря 2021 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Клод Пюэль
История личных встреч
|24.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 2
|21.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 1
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|3 : 2
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 1
|19.01.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|26.08.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|4 : 0
|15.04.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 1
|03.12.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 2
|12.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 0
|30.10.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|2 : 0