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Лион - Реймс 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
ЛионРеймс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Реймс, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Испания Оскар Гарсия
История личных встреч
12.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 Реймс1 : 1Лион
29.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Лион3 : 0Реймс
21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Реймс1 : 1Лион
11.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 20 Лион1 : 1Реймс
17.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 2 Реймс1 : 0Лион
14.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 38 Реймс4 : 1Лион
03.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 9 Лион1 : 0Реймс
26.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Реймс2 : 4Лион
04.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 16 Лион2 : 1Реймс
19.01.2014 Франция - Лига 1 Тур 21 Реймс0 : 2Лион

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