Лион - Реймс 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Реймс, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Реймс
Реймс
Главные тренеры
|Петер Бош
|Оскар Гарсия
История личных встреч
|12.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 0
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|11.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|17.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|4 : 1
|03.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|26.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 4
|04.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 1
|19.01.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2