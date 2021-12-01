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ПСЖ - Ницца 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
ПСЖНицца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ницца, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
13.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 ПСЖ2 : 1Ницца
20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Ницца0 : 3ПСЖ
18.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца1 : 4ПСЖ
04.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 ПСЖ1 : 1Ницца
29.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца0 : 3ПСЖ
18.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Ницца1 : 2ПСЖ
27.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 11 ПСЖ3 : 0Ницца
30.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 35 Ницца3 : 1ПСЖ
11.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 17 ПСЖ2 : 2Ницца
02.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 32 ПСЖ4 : 1Ницца

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