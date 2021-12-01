ПСЖ - Ницца 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ницца, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 3
|18.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 4
|04.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|29.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 3
|18.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 2
|27.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 0
|30.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|3 : 1
|11.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 2
|02.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|4 : 1