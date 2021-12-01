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Нант - Марсель 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
НантМарсель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Марсель, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
20.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Нант1 : 1Марсель
28.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Марсель3 : 1Нант
22.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Марсель1 : 3Нант
17.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Нант0 : 0Марсель
28.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Марсель1 : 2Нант
05.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Нант3 : 2Марсель
04.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Марсель1 : 1Нант
12.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 2 Нант0 : 1Марсель
12.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Нант3 : 2Марсель
25.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Марсель2 : 1Нант

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