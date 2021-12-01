Нант - Марсель 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Марсель, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|20.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|28.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 3
|17.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 0
|28.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 2
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|3 : 2
|04.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|12.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 1
|12.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|3 : 2
|25.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 1