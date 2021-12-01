Клермон - Ланс 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Ланс, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Ланс
Ланс
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Франк Эз
История личных встреч
|25.01.2020
|Франция - Лига 2
|Тур 21
|1 : 1
|27.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 5 : 4
|10.08.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 3
|1 : 1
|04.05.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 36
|1 : 0
|15.12.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 18
|0 : 0
|23.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 27
|0 : 1
|25.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 9
|1 : 0
|13.02.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 25
|3 : 1
|16.09.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 7
|1 : 1
|11.03.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 30
|1 : 1