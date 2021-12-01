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Клермон - Ланс 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
КлермонЛанс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Ланс, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Франция Франк Эз
История личных встреч
25.01.2020 Франция - Лига 2 Тур 21 Ланс1 : 1Клермон
27.08.2019 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс2 : 2 5 : 4Клермон
10.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 3 Клермон1 : 1Ланс
04.05.2019 Франция - Лига 2 Тур 36 Ланс1 : 0Клермон
15.12.2018 Франция - Лига 2 Тур 18 Клермон0 : 0Ланс
23.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 27 Ланс0 : 1Клермон
25.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 9 Клермон1 : 0Ланс
13.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 25 Ланс3 : 1Клермон
16.09.2016 Франция - Лига 2 Тур 7 Клермон1 : 1Ланс
11.03.2016 Франция - Лига 2 Тур 30 Ланс1 : 1Клермон

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