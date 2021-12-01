Ренн - Лилль 1 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лилль, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Жослен Гурвеннек
История личных встреч
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|22.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 1
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 0
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|3 : 1
|06.02.2019
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|11.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|3 : 1
|17.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 2
|21.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 0
|15.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 0