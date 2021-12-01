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Ренн - Лилль 1 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
1 Декабря 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
РеннЛилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лилль, которое состоится 01 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Франции по футболу, Лига 1 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Франция. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Жослен Гурвеннек
История личных встреч
24.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 21 Ренн0 : 1Лилль
22.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль1 : 1Ренн
04.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Лилль1 : 0Ренн
22.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн1 : 1Лилль
24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Ренн3 : 1Лилль
06.02.2019 Кубок Франции 1/8 финала Ренн2 : 1Лилль
11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль3 : 1Ренн
17.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 21 Лилль1 : 2Ренн
21.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Ренн1 : 0Лилль
15.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 33 Ренн2 : 0Лилль

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