Торино - Эмполи 2 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
2 Декабря 2021, Четверг. 20:30 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Эмполи, которое состоится 02 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 1
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 18
|3 : 0
|05.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|18.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 0
|15.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 1
|10.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 1
|06.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 1
|15.12.2014
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 0
|06.04.2008
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 1
|25.11.2007
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 0