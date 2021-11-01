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Торино - Эмполи 2 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
2 Декабря 2021, Четверг. 20:30 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)
ТориноЭмполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Эмполи, которое состоится 02 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
19.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Эмполи4 : 1Торино
26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Торино3 : 0Эмполи
05.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Эмполи1 : 1Торино
18.09.2016 Италия - Серия А Тур 4 Торино0 : 0Эмполи
15.05.2016 Италия - Серия А Тур 38 Эмполи2 : 1Торино
10.01.2016 Италия - Серия А Тур 19 Торино0 : 1Эмполи
06.05.2015 Италия - Серия А Тур 34 Торино0 : 1Эмполи
15.12.2014 Италия - Серия А Тур 15 Эмполи0 : 0Торино
06.04.2008 Италия - Серия А Тур 32 Торино0 : 1Эмполи
25.11.2007 Италия - Серия А Тур 13 Эмполи0 : 0Торино

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