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Лацио - Удинезе 2 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
2 Декабря 2021, Четверг. 22:45 МСК. Серия А, 15-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
ЛациоУдинезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Удинезе, которое состоится 02 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Италия Лука Готти
История личных встреч
21.03.2021 Италия - Серия А Тур 28 Удинезе0 : 1Лацио
29.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Лацио1 : 3Удинезе
15.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Удинезе0 : 0Лацио
01.12.2019 Италия - Серия А Тур 14 Лацио3 : 0Удинезе
17.04.2019 Италия - Серия А Тур 25 Лацио2 : 0Удинезе
26.09.2018 Италия - Серия А Тур 6 Удинезе1 : 2Лацио
08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Удинезе1 : 2Лацио
24.01.2018 Италия - Серия А Тур 12 Лацио3 : 0Удинезе
26.02.2017 Италия - Серия А Тур 26 Лацио1 : 0Удинезе
01.10.2016 Италия - Серия А Тур 7 Удинезе0 : 3Лацио

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