Аякс - Виллем II 2 Декабря прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
2 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 15-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Виллем II, которое состоится 02 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Виллем II
Тилбург
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Фред Грим
История личных встреч
|28.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|3 : 1
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|1 : 1
|06.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|0 : 2
|05.05.2019
|Кубок Нидерландов
|Финал
|0 : 4
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|1 : 4
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|2 : 0
|24.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|3 : 1
|28.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 3
|14.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 3
|21.09.2016
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 0