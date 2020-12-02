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Аякс - Виллем II 2 Декабря прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
2 Декабря 2021, Четверг. 23:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 15-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды)
АяксВиллем II

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Виллем II, которое состоится 02 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 15-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Виллем II
Тилбург
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Нидерланды Фред Грим
История личных встреч
28.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Аякс3 : 1Виллем II
23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Виллем II1 : 1Аякс
06.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Аякс0 : 2Виллем II
05.05.2019 Кубок Нидерландов Финал Виллем II0 : 4Аякс
06.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Виллем II1 : 4Аякс
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Аякс2 : 0Виллем II
24.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Аякс3 : 1Виллем II
28.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Виллем II1 : 3Аякс
14.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Виллем II1 : 3Аякс
21.09.2016 Кубок Нидерландов 1-й раунд Аякс5 : 0Виллем II

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