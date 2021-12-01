Днепр-1 - Черноморец 6 Декабря прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
6 Декабря 2021, Понедельник. 20:30 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Черноморец, которое состоится 06 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
|Юрий Леонтьевич Мороз
История личных встреч
|31.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 3
|25.10.2017
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 0 ДВ