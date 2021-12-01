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Днепр-1 - Черноморец 6 Декабря прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
6 Декабря 2021, Понедельник. 20:30 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
Днепр-1Черноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Черноморец, которое состоится 06 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Украина. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр-1
Днепр
Черноморец
Одесса
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
Украина Юрий Леонтьевич Мороз
История личных встреч
31.07.2021 Украина - Премьер-лига Тур 2 Черноморец0 : 3Днепр-1
25.10.2017 Кубок Украины 1/8 финала Днепр-10 : 0 ДВЧерноморец

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