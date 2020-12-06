Хетафе - Атлетик 6 Декабря прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
6 Декабря 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетик, которое состоится 06 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|25.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|5 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|02.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 2
|24.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|25.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 1
|19.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 2
|20.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 0
|30.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 1
|13.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 3
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Хетафе» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.