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Хетафе - Атлетик 6 Декабря прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
6 Декабря 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
ХетафеАтлетик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетик, которое состоится 06 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Кике Санчес Флорес
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
25.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Атлетик Б5 : 1Хетафе
29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Хетафе1 : 1Атлетик Б
02.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Атлетик Б0 : 2Хетафе
24.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Хетафе1 : 1Атлетик Б
07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Хетафе1 : 0Атлетик Б
25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Атлетик Б1 : 1Хетафе
19.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Хетафе2 : 2Атлетик Б
20.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Атлетик Б0 : 0Хетафе
30.01.2016 Испания - Примера Тур 22 Хетафе0 : 1Атлетик Б
13.09.2015 Испания - Примера Тур 3 Атлетик Б3 : 1Хетафе
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Хетафе» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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