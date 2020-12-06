Кальяри - Торино 6 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
6 Декабря 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Торино, которое состоится 06 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Торино
Турин
Главные тренеры
|Вальтер Маццарри
|Иван Юрич
История личных встреч
|19.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 1
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 3
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|4 : 2
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|26.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 0
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 4
|29.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|09.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 3
|05.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 12
|5 : 1