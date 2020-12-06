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Кальяри - Торино 6 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
6 Декабря 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
КальяриТорино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Торино, которое состоится 06 декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Вальтер Маццарри
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
19.02.2021 Италия - Серия А Тур 23 Кальяри0 : 1Торино
18.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Торино2 : 3Кальяри
27.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Кальяри4 : 2Торино
27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Торино1 : 1Кальяри
14.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Торино1 : 1Кальяри
26.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Кальяри0 : 0Торино
31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Кальяри0 : 4Торино
29.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Торино2 : 1Кальяри
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Кальяри2 : 3Торино
05.11.2016 Италия - Серия А Тур 12 Торино5 : 1Кальяри

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