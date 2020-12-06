Эмполи - Удинезе 6 Декабря прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
6 Декабря 2021, Понедельник. 20:30 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Даниэле Патерна (Терамо, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Удинезе, которое состоится 06 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Лука Готти
История личных встреч
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 31
|3 : 2
|11.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 1
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|28.08.2016
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 0
|03.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|19.09.2015
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|26.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 2
|31.08.2014
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 0
|04.05.2008
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 1
|23.12.2007
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 2