Свернуть список

Эмполи - Удинезе 6 Декабря прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
6 Декабря 2021, Понедельник. 20:30 МСК. Серия А, 16-й тур
Главный судья: Даниэле Патерна (Терамо, Италия)
ЭмполиУдинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Удинезе, которое состоится 06 декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Аурелио Андреацолли
Италия Лука Готти
История личных встреч
07.04.2019 Италия - Серия А Тур 31 Удинезе3 : 2Эмполи
11.11.2018 Италия - Серия А Тур 12 Эмполи2 : 1Удинезе
22.01.2017 Италия - Серия А Тур 21 Эмполи1 : 0Удинезе
28.08.2016 Италия - Серия А Тур 2 Удинезе2 : 0Эмполи
03.02.2016 Италия - Серия А Тур 23 Эмполи1 : 1Удинезе
19.09.2015 Италия - Серия А Тур 4 Удинезе1 : 2Эмполи
26.01.2015 Италия - Серия А Тур 20 Эмполи1 : 2Удинезе
31.08.2014 Италия - Серия А Тур 1 Удинезе2 : 0Эмполи
04.05.2008 Италия - Серия А Тур 36 Эмполи0 : 1Удинезе
23.12.2007 Италия - Серия А Тур 17 Удинезе2 : 2Эмполи

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close