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Гранада - Алавес 3 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
3 Декабря 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
ГранадаАлавес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Алавес, которое состоится 03 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Испания Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Алавес4 : 2Гранада
20.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Гранада2 : 1Алавес
01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Алавес0 : 2Гранада
07.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Гранада3 : 0Алавес
01.03.2017 Испания - Примера Тур 25 Гранада2 : 1Алавес
26.09.2016 Испания - Примера Тур 6 Алавес3 : 1Гранада
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Гранада» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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