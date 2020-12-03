Гранада - Алавес 3 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
3 Декабря 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 16-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Алавес, которое состоится 03 декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 16-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Алавес
Витория
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Хавьер Ревилья Кальеха
История личных встреч
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|4 : 2
|20.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 1
|01.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 2
|07.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 0
|01.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 1
|26.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Гранада» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.