Свернуть список

Унион - Лейпциг 3 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
3 Декабря 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
УнионЛейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Лейпциг, которое состоится 03 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
США Джесси Марш
История личных встреч
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Унион2 : 1РБ Лейпциг
20.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг1 : 0Унион
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 РБ Лейпциг3 : 1Унион
18.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Унион0 : 4РБ Лейпциг
19.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 РБ Лейпциг3 : 0Унион
28.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Унион1 : 1РБ Лейпциг
01.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 23 РБ Лейпциг3 : 2Унион
21.09.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 6 Унион2 : 1РБ Лейпциг

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close