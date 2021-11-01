Унион - Лейпциг 3 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
3 Декабря 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Лейпциг, которое состоится 03 декабря 2021 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 14-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Джесси Марш
История личных встреч
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 1
|18.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 4
|19.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 22
|3 : 0
|28.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|01.03.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 23
|3 : 2
|21.09.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 6
|2 : 1