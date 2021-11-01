Бенфика - Спортинг 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
4 Декабря 2021, Суббота. 00:15 МСК. Примейра, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Спортинг, которое состоится 04 декабря 2021 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|4 : 3
|02.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|1 : 0
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 1
|18.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 2
|04.08.2019
|Суперкубок Португалии
|Финал
|5 : 0
|03.04.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|06.02.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 1
|03.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|2 : 4
|25.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|1 : 1
|05.05.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|0 : 0