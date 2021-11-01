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Бенфика - Спортинг 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
4 Декабря 2021, Суббота. 00:15 МСК. Примейра, 13-й тур
БенфикаСпортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Спортинг, которое состоится 04 декабря 2021 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии по футболу, Примейра 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Португалия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
15.05.2021 Португалия - Примейра Тур 33 Бенфика4 : 3Спортинг
02.02.2021 Португалия - Примейра Тур 16 Спортинг1 : 0Бенфика
25.07.2020 Португалия - Примейра Тур 34 Бенфика2 : 1Спортинг
18.01.2020 Португалия - Примейра Тур 17 Спортинг0 : 2Бенфика
04.08.2019 Суперкубок Португалии Финал Бенфика5 : 0Спортинг
03.04.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Спортинг1 : 0Бенфика
06.02.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика2 : 1Спортинг
03.02.2019 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 4Бенфика
25.08.2018 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика1 : 1Спортинг
05.05.2018 Португалия - Примейра Тур 33 Спортинг0 : 0Бенфика

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