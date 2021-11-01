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АЗ Алкмар - Фортуна 2 Декабря прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
2 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
АЗ АлкмаарФортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фортуна, которое состоится 02 декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 2-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Фортуна
Ситтард-Гелен
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
Нидерланды Сьорс Ульте
История личных встреч
08.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 АЗ Алкмар1 : 0Фортуна
26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Фортуна3 : 3АЗ Алкмар
04.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 АЗ Алкмар4 : 0Фортуна
03.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 АЗ Алкмар4 : 2Фортуна
07.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Фортуна0 : 3АЗ Алкмар
20.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фортуна2 : 4АЗ Алкмар

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