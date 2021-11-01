АЗ Алкмар - Фортуна 2 Декабря прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
2 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фортуна, которое состоится 02 декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов по футболу, Эредивизия 2021/22, 2-тур, оно проводится в стране Нидерланды. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Фортуна
Ситтард-Гелен
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Сьорс Ульте
История личных встреч
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|1 : 0
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|3 : 3
|04.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|4 : 0
|03.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|4 : 2
|07.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|0 : 3
|20.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 4