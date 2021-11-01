Крылья Советов - ЦСКА 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
4 Декабря 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - ЦСКА, которое состоится 04 декбря 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
|23.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|3 : 1
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 0
|14.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|2 : 0
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|6 : 0
|31.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 0
|02.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 1
|18.09.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 2
|21.11.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 2
|24.07.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 2
|11.07.2015
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2015
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.