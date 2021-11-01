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Крылья Советов - ЦСКА 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
4 Декабря 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Крылья СоветовЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - ЦСКА, которое состоится 04 декбря 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА3 : 1Крылья Советов
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 ЦСКА1 : 0Крылья Советов
14.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов2 : 0ЦСКА
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 ЦСКА6 : 0Крылья Советов
31.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов0 : 0ЦСКА
02.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 21 ЦСКА2 : 1Крылья Советов
18.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Крылья Советов1 : 2ЦСКА
21.11.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 16 ЦСКА0 : 2Крылья Советов
24.07.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Крылья Советов0 : 2ЦСКА
11.07.2015 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2015 ЦСКА2 : 0Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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