Спартак Москва - Ахмат 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
4 Декабря 2021, Суббота. 17:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Москва - Ахмат, которое состоится 04 декбря 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Руй Витория
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|2 : 2
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 0
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 3
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 3
|16.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 2
|23.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 3
|13.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
|17.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Спартак» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.