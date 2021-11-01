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Спартак Москва - Ахмат 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
4 Декабря 2021, Суббота. 17:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Спартак МАхмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Москва - Ахмат, которое состоится 04 декбря 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Португалия Руй Витория
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ахмат0 : 1Спартак М
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ахмат2 : 2Спартак М
14.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Спартак М2 : 0Ахмат
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М3 : 0Ахмат
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ахмат1 : 3Спартак М
30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ахмат1 : 3Спартак М
16.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Спартак М1 : 2Ахмат
23.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 3Ахмат
13.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ахмат1 : 2Спартак М
17.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М3 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Спартак» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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