Локомотив - Урал 4 Декабря прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
4 Декабря 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Урал, которое состоится 04 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Маркус Гисдоль
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 0
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 1
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|4 : 0
|22.05.2019
|Кубок России
|Финал
|1 : 0
|19.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 2
|23.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 2
|12.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 2
|26.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.