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Локомотив - Урал 4 Декабря прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
4 Декабря 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
ЛокомотивУрал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Урал, которое состоится 04 декбря 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Германия Маркус Гисдоль
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Урал0 : 0Локомотив М
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Локомотив М1 : 0Урал
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Урал1 : 1Локомотив М
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Урал0 : 1Локомотив М
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Локомотив М4 : 0Урал
22.05.2019 Кубок России Финал Локомотив М1 : 0Урал
19.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Урал2 : 2Локомотив М
23.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Локомотив М1 : 2Урал
12.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Урал0 : 2Локомотив М
26.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Локомотив М2 : 1Урал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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