Химки - Арсенал Тула 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
5 Декабря 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Арсенал Тула, которое состоится 05 декбря 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|Миодраг Божович
История личных встреч
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 0
|11.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 0
|25.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1