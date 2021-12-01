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Химки - Арсенал Тула 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
5 Декабря 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
ХимкиАрсенал Тула

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Арсенал Тула, которое состоится 05 декбря 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Черногория Миодраг Божович
История личных встреч
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Арсенал0 : 0Химки
11.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Химки1 : 0Арсенал
25.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Арсенал1 : 1Химки

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