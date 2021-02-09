Нижний Новгород - Рубин 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
5 Декабря 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Рубин, которое состоится 05 декбря 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Александр Анатольевич Кержаков
|Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|02.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|24.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 1