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Нижний Новгород - Рубин 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
5 Декабря 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
Нижний НовгородРубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Рубин, которое состоится 05 декбря 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Александр Анатольевич Кержаков
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Рубин0 : 1Нижний Новгород
02.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Нижний Новгород0 : 3Рубин
24.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин2 : 1Нижний Новгород
09.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Рубин3 : 1Нижний Новгород

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