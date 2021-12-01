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Динамо Москва - Уфа 5 Декабря прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
5 Декабря 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Динамо МУфа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Уфа, которое состоится 05 декбря 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
31.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Уфа2 : 3Динамо М
03.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М4 : 0Уфа
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Уфа1 : 1Динамо М
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Уфа0 : 1Динамо М
16.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Динамо М0 : 0Уфа
03.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Уфа1 : 2Динамо М
20.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Динамо М3 : 0Уфа
04.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Уфа1 : 1Динамо М
20.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Динамо М1 : 1Уфа
19.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Уфа0 : 1Динамо М

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