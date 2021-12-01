Динамо Москва - Уфа 5 Декабря прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
5 Декабря 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. РПЛ, 17-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Москва - Уфа, которое состоится 05 декбря 2021 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 17-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|31.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 3
|03.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|4 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 1
|16.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 0
|03.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 2
|20.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 0
|04.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 1
|20.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 1
|19.03.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 1